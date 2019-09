Lindsay Lohan torna alla musica con il nuovo singolo Xanax. L’ex bad girl di Hollywood ha regalato un anteprima al Kris Fade Show su Virgin Radio Dubai. Il dj ha spiegato che la canzone racconta l’ansia, la pressione e la cura di se stessi.

La famosa e popolare cantante, modella, attrice e imprenditrice torna alla musica dopo il grande successo riscosso dai primi due album, Speak e A Little More Personal (Raw): il primo certificato disco di platino e il secondo disco d’oro per aver venduto rispettivamente più di un milione e oltre 500mila copie negli Stati Uniti d’America.

Lindsay Lohan ha lasciato tutti di stucco postando una serie di video sul suo profilo Instagram, che vanta oltre sette milioni di follower., mostrando alcuni filmati che l’immortalano alle prese con quella che sembrerebbe essere la coreografia di un’esibizione o dello shooting del video ufficiale. Come molti fan dell’artista hanno notato, i video presentano in sottofondo un breve estratto della canzone che ha subito fatto impazzire il pubblico.

Redazione-iGossip