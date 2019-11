Love on tour di Harry Styles approderà in Italia con due date in programma il prossimo anno. Il 15 maggio il cantante si esibirà a Torino, al Pala Alpitour e il giorno seguente a Bologna, all’Unipol Arena. I biglietti disponibili sono in vendita generale online su TicketOne.it e tramite Call Center dal 22 novembre scorso.

Love on tour di Harry Styles: le date dei concerti in Italia

15 maggio 2020 Torino, Pala Alpitour

16 maggio 2020 Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

Redazione-iGossip