Luciano Ligabue riceve il premio Pierangelo Bertoli 2019

Luciano Ligabue riceverà il premio Pierangelo Bertoli 2019 durante la serata finale di venerdì 18 ottobre (ore 21.00), condotta da Andrea Barbi, presso il Teatro Storchi di Modena.

Il Premio Pierangelo Bertoli, indetto dall’Associazione Culturale Montecristo con la Direzione Artistica di Alberto Bertoli e Riccardo Benini, viene assegnato ai cantanti che abbiano inciso e pubblicato, nel corso della propria carriera, più di quindici album.

Ligabue, ad oggi, ha all’attivo 12 album in studio (di cui l’ultimo, Start, pubblicato l08 marzo 2015), 5 album dal vivo e due raccolte.

Nella stessa sera il Premio Pierangelo Bertoli “Italia d’oro” sarà assegnato alla PFM (Premiata Forneria Marconi).

Verranno premiati anche Raphael Gualazzi, che riceverà il Premio Pierangelo Bertoli A muso duro, per la capacità di affrontare il suo percorso artistico (caratterizzato da un mix di blues, soul e jazz) in modo intellettualmente indipendente ed Enrico Nigiotti, autore di brani di successo per Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Gianna Nannini.

