Machete Mixtape 4 di Salmo è il quarto capitolo della serie di mixtape realizzata dal collettivo Machete Crew e dall’etichetta Machete Empire Records, della quale il rapper sardo è uno dei fondatori. Il quarto volume della serie arriva a quasi cinque anni di distanza dal precedente.

Salmo ha condiviso anche la tracklist del mixtape nel quale figurano tanti colleghi: Fabri Fibra, Tha Supreme, Marracash, Beba, Massimo Pericolo, Tedua, Shiva, Ghali, Sick Luke, Gemitaiz, Izi e altri ancora. Machete Mixtape 4 è disponibile dal 5 luglio.

Machete Mixtape 4 di Salmo: la tracklist

1. Bud Spencer (Lazza, Salmo) prod. Dade, Low Kidd, Salmo

2. Gang (Salmo, Hell Raton) prod. Strage

3. Yoshi (Dani Faiv, Tha Supreme, Fabri Fibra) prod. Strage

4. Ho paura di uscire 2 (Lazza, Salmo) prod. Mace

5. Marylean (Salmo, Nitro, Marracash) prod. Low Kidd

6. Io può (Jake The Smoker, Salmo, Beba) prod. Low Kidd

7. Star Wars (Fabri Fibra, Massimo Pericolo) prod. Young Miles, Crookers x Nic Samo

8. No way (Tedua, Tha Supreme, Nitro) prod. Low Kidd

9. Sugar (Salmo, Lazza) prod. Low Kidd, Salmo

10. Doppio gang (Tha Supreme) prod. Tha Supreme

11. FQCMP (Dani Faiv, Salmo, Nitro) prod. Low Kidd

12. Walter Walzer (Dani Faiv, Shiva) prod. Salmo

13. Ken Shiro (Nitro) prod. Tha Supreme

14. Freestyle (skit) (Jake The Smoker, Nitro) prod. Strage

15. Orange Gulf (Dani Faiv, Salmo, Jake The Smoker) prod. Salmo

16. Goku (Ghali, Sick Luke) prod. Sick Luke

17. Machete Bo$$ (Dani Faiv, Nitro, Jake The Smoker) prod. Kanesh

18. Mammastomale (Gemitaiz, Izi, Salmo) prod. Dade

