Madame X Tour di Madonna: ecco le canzoni in scaletta

Madame X Tour di Madonna è incentrato soprattutto sui brani inclusi nel suo ultimo disco e sui brani storici della sua lunga e illuminante carriera. Ad aprire il concerto della celebre, ricca, influente e potente diva della musica internazionale è il brano “God control” mentre il brano scelto per salutare il suo pubblico è “I rise”.

Madame X Tour di Madonna: la scaletta del concerto

Act I

God Control

Dark Ballet

Human Nature

Express Yourself (Acapella)

Papa Don’t Preach (String version)

Act II

Vogue

I Don’t Search I Find

Papa Don’t Preach / American Life

Act III

Batuka (Live debut)

Fado Pechincha (Isabel De Oliveira cover)

Killers Who Are Partying

Crazy

Welcome to My Fado Club / La Isla Bonita Sodade (Cesária Évora cover)

Medellín

Extreme Occident

Act IV

Frozen

Come Alive

Future

Crave

Like a Prayer

Encore:

I Rise

Redazione-iGossip