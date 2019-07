Madonna confessa: “Gli ultimi tre album li ho fatti con riluttanza”

Madonna ha confessato in una recente intervista al MOJO magazine, che i suoi ultimi tre album li ha fatti con una certa riluttanza. La Regina del Pop ha rivelato: “A volte succede, ma non è sicuramente successo negli ultimi … tre dischi. Onestamente, l’ultimo paio di album, li ho fatti con riluttanza. Entrambe le volte cercavo di fare qualcos’altro, di fare un film”.

Madonna Louise Veronica Ciccone ha aggiunto: “È successo anche con questo disco, mi sono trasferita a Lisbona perché volevo che mio figlio potesse frequentare un’accademia di calcio e poi stavo cercando di raccogliere fondi per un film. Ma mi sono annoiata ad aspettare e sono finita a fare un disco. Così è semplicemente successo, non era come una cosa che bruciava dentro”.

Per quanto riguarda il suo nuovo disco Madame X, la celebre diva della musica internazionale ha spiegato: “Con questo album, all’inizio stavo solo giocando e sperimentando… poi stavo ufficialmente facendo un disco. E quando è successo, mi sono ritrovata ad essere molto concentrata”.

