Magdalene è il nuovo album di FKA Twigs. L’artista britannica presenterà l’album in occasione di un concerto al Fabrique di Milano il prossimo 29 novembre. Per questo nuovo disco, Tahliah Debrett Barnett ha collaborato con Nicolas Jaar, Skrillex, Future e Jack Antonoff.

L’artista ha così descritto il suo nuovo disco: “Non avrei mai pensato che il mio corpo avrebbe smesso di funzionare fino al punto da non riuscire più ad esprimermi fisicamente nel modo in cui ho sempre amato farlo e in cui ho sempre trovato conforto. Mi sono sempre impegnata per essere la migliore persona che avrei potuto essere, ma non potevo farlo questa volta, non avevo scelta se non fare a pezzi ogni processo. Ma il processo di creazione di questo nuovo album mi ha premesso – ha aggiunto -, per la prima volta e nel modo più reale possibile, di trovare compassione nei momenti in cui mi sentivo sgraziata, confusa e distrutta. Ho smesso di giudicare me stessa e in quel momento ho trovato la speranza in Magdalene. A lei sarò eternamente grata”.

FKA Twigs ha confermato anche che tornerà ad esibirsi live con un tour che toccherà l’Italia il prossimo 29 novembre, al Fabrique di Milano.

Redazione-iGossip