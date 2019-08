Me gusta (La Vida Estrellada) è il nuovo singolo di Valeria Marini. L’ex star del Bagaglino ha pubblicato su Instagram una brevissima clip della canzone, dove balla fra le strade di Roma e in spiaggia ad Ostia in compagnia di un gruppo di giovani e bellissime comparse.

Il video ufficiale di Me Gusta (La Vida Estrellada) è legato ad una recente polemica che ha coinvolto in prima persona l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei famosi. La celebre showgirl e stilista romana ha girato alcune scene della clip facendosi il bagno nella Fontana della Barcaccia, incurante dei divieti, ed è stata giustamente multata.

Redazione-iGossip