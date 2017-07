Mi sono innamorato di tuo marito (O maior golpe do mundo) è il nuovo singolo del celebre e popolare cantante e paroliere italiano Cristiano Malgioglio, che è in rotazione radiofonica dal 23 giugno 2017 e anticipa il nuovo album dell’artista dal titolo Sonhos. Un disco in cui reinterpreta pezzi storici di grandi autori sudamericani, che lo hanno influenzato e brani della nuova generazione di artisti brasiliani. Sonhos uscirà a settembre. La canzone O maior golpe do mundo, originariamente portata al successo negli anni ’70 dal duo brasiliano Deny e Dino e di cui il paroliere e personaggio tv italiano ha adattato parte del testo in italiano, è disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming. Il protagonista maschile del video musicale è il pluripremiato bodybuilder e personal trainer Nunzio Giannini di Santeramo in Colle (Bari).

Cristiano Malgioglio ha dedicato il brano all’attaccante dell’Inter e della Nazionale argentina di calcio Mauro Icardi, che è felicemente sposato con la showgirl e socialite argentina Wanda Nara.

“I mariti mi possono invitare solo a cena – ha dichiarato Malgioglio – Questo pezzo, però, mi è venuto in mente perché io sono pazzamente innamorato di Mauro Icardi. Mi sono innamorato di lui quando è venuto ospite nel programma di Chiambretti in cui lavoravo. Realizzando questa canzone mi è tornato in mente lui. Ormai in tutte le discoteche gay si balla al ritmo di Mi sono innamorato di tuo marito, ma ho paura che Wanda Nara venga sotto casa mia a farmi il mazzo”. Anche se il suo grande sogno erotico è il divo hollywoodiano Channing Tatum.

il protagonista del mio video scelto tra 500 ragazzi. non fa il modello, non fa l’attore. é un ragazzo normale senza grilli per la testa. nel video é spettacolare. domani vi presenteró la moglie. baci amici di instagram #video #misonoinnamorotodituomarito #song #malgioglio #singer #musicabrasiliana Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal) in data: 4 Lug 2017 alle ore 12:39 PDT

Il protagonista del video musicale, che è stato girato nel Salento in Puglia, è stato scelto tra 500 ragazzi. Cristiano l’ha presentato così: “Non fa il modello, non fa l’attore. E’ un ragazzo normale senza grilli per la testa. Nel video è spettacolare”.

Ecco in esclusiva per voi amici miei di Instagram un flash del mio video tanto sospirato con il protagonista. Non male vero? Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal) in data: 4 Lug 2017 alle ore 14:15 PDT

Nunzio Giannini è nato a Santeramo in Colle, la città murgiana della carne di cavallo e dei pittori Francesco Netti, Hero e Bartolomeo Paradiso, e si è laureato campione del mondo di Natural Body Building nella categoria Phisyque. Si è classificato al secondo posto nella categoria Man’s Physique PRO ai Mondiali del 2017, che si sono svolti a Rimini agli inizi di giugno in concomitanza con la Fiera del Fitness.

Una scena del #video….. del mio VIDEO, con le bellissime Signore del #salento. Meravigliose #misonoinnamoratodituomarito #rtl1025 Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal) in data: 5 Lug 2017 alle ore 10:33 PDT

Il bodybuilder santermano Nunzio Giannini, che viene seguito dal preparatore atletico e alimentare del team Fit Nutrition Francesco Giorgio, è pronto per un altro importantissimo e prestigioso evento sportivo: Mr Universo 2017 in programma a settembre in Nuova Zelanda. E’ anche personal trainer e ragazzo immagine alla nota discoteca gay friendly Picador di Gallipoli.

Ciak! adesso si mangia e fra due ore si gira. Kiss amici di Instagram . il brano #misonoinnamoratodituomaito @cristianomalgioglioreal disponibile solo su ITunes Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal) in data: 5 Lug 2017 alle ore 04:52 PDT

Mi sono innamorato di tuo marito: il video ufficiale