Michele Bravi, le date di Anime di Carta Tour – Nuove Pagine

Michele Bravi ha annunciato nuove date di Anime di Carta Tour – Nuove Pagine, che partirà da Firenze il 3 novembre. Dopo i due concerti in anteprima a Milano e Firenze, l’artista è molto carico per il suo primo tour autunnale. Il bravissimo e popolare cantante Michele Bravi ha descritto così il suo tour: “Le Anime di Carta descrivono mille forme, con mille sfumature diverse, con infinite varietà di grafia e trama. E questa volta, guardandosi negli occhi e parlandosi da vicino, si racconteranno dal vivo – ha affermato il quarto classificato all’ultimo Festival di Sanremo con Il diario degli Errori – Aggiungere nuove pagine alle Anime di Carta significa non arrendersi alla voglia di trovare quella luce che ti attraversa e che ti permette di leggere cosa c’è scritto al di là del foglio. Il racconto di chi ha attaccato la propria vita alla vita di qualcun altro non è ancora finito e forse, solo ora, lo capisco fino in fondo, non finirà mai”.

In una recente intervista rilasciata a di Rai4 Kudos, Michele ha svelato un aneddoto della sua adolescenza: “Durante la scuola sfogavo la mia solitudine sopra i libri. Il mio esame orale di maturità è durato un’ora e mezza. Sono uscito con 100. Mi ero impegnato così tanto che non gli ho permesso di farmi solo due domande. Poracci. Ero in un classe molto piccola, eravamo 13-14 e c’era un bel gruppo di secchioni. Ce la battevamo sull’essere sfigati, oggi quando ci vediamo ce lo diciamo ancora. Uno dei più grossi rimpianti della mia vita è di non aver mai segato a scuola”.

Le date del tour di Michele Bravi

Ecco le date del tour:

3 novembre Firenze, 4 novembre Padova, 5 novembre Milano, 10 novembre Roma, 11 novembre Napoli, 12 novembre Bari, 16 novembre Perugia, 17 novembre Bologna, 19 novembre Venaria Reale (Torino).

I biglietti saranno disponibili in esclusiva su Vivo Club a partire dalle ore 14.30 di lunedì 26 giugno, su ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone dalle ore 14:30 di martedì 27 giugno e in tutte le altre prevendite autorizzate dalle 10 di venerdì 30 giugno.