Microchip Temporale – Club Tour dei Subsonica: le date dei concerti

Microchip Temporale – Club Tour dei Subsonica prenderà il via il 5 marzo 2020 e partirà da Padova (la data è sold out). Di recente la famosa band musicale ha pubblicato l’album Microchip Temporale, rielaborazione dello storico disco Microchip Emozionale, realizzata insieme ad altri 14 artisti: Achille Lauro, Coez, Coma_Cose & Mamakass, Cosmo, Elisa, Ensi, Fast Animals and Slow Kids, Gemitaiz, Motta, Myss Keta, Nitro, Lo Stato Sociale e Willie Peyote. Subito dopo il salto ci sono tutte le date dei concerti.

Microchip Temporale – Club Tour dei Subsonica: tutte le date

5 marzo 2020 – Padova – Hall

6 marzo 2020 – Nonantola (MO) – Vox

7 marzo 2020 – Trezzo Sull’Adda (MI) – Live Club

11 marzo 2020 – Perugia – Afterlife

12 marzo 2020 – Firenze – Tuscany Hall

14 marzo 2020 – Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia

15 marzo 2020 – Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia

19 marzo 2020 – Napoli – Common Ground

20 marzo 2020 – Mosciano Stazione (TE) – Pin Up

21 marzo 2020 – Modugno (BA) – Demodè Club

25 marzo 2020 – Roma – Atlantico

27 marzo 2020 – Nonantola (MO) – Vox

28 marzo 2020 – Pordenone – Fiera, Padiglione 5

31 marzo 2020 – Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia

3 aprile 2020 – Senigallia (AN) – Mamamia

4 aprile 2020 – Marghera (VE) – Rivolta

8 aprile 2020 – Milano – Alcatraz

9 aprile 2020 – Milano – Alcatraz