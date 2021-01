Morgan chiede donazioni volontarie per i suoi 4 brani esclusi da Sanremo 2021

Morgan ha chiesto donazioni volontarie ai suoi fan sui social per rilasciare i suoi 4 brani esclusi da Sanremo 2021. Come ben ricorderete il famoso, chiacchierato e controverso cantautore Marco Castoldi non ha reagito affatto bene all’esclusione dalla kermesse canora nazional popolare, rifilando una raffica di insulti e attacchi sia in privato sia sui social al conduttore e direttore artistico del Festival della canzone italiana Amadeus.

L’ex giudice di X Factor ha presentato il progetto col titolo Il fronte di liberazione di Morgan e ne ha esplicitato il meccanismo in questo modo: “Allo scoccare della mezzanotte, in occasione del suo compleanno, Morgan rilascerà gratuitamente sui suoi canali social il primo dei cinque brani presentati al Festival di Sanremo 2021. Successivamente, al raggiungimento della soglia minima di 5mila euro attraverso donazioni volontarie con bonifico bancario, Morgan rilascerà in formato digitale il secondo brano inedito. Il processo si ripeterà per il terzo brano e così via fino al quinto”.

La sua ennesima trovata ha diviso in due i suoi fan. Stefania scrive: “Ma non ci credo che ho appena letto questa roba…ma messo male proprio“. Valentina la pensa diversamente: “Del resto Morgan non è per tutti e i commenti negativi appartengono a coloro che sono mediocri e nemmeno si informano! Trovo l’idea di Marco bellissima , una ventata di aria fresca e di cultura! Grazieeee“.

E voi che cosa ne pensate?