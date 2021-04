N O R D è il primo album in studio di Alfa: il significato del disco

N O R D è il primo album in studio di Alfa. Dopo i singoli “Testa tra le nuvole Pt. 2”, “Sul più bello” e “San Lorenzo” sarà disponibile in versione fisica e su tutte le piattaforme digitali di streaming e download a partire dal 14 maggio. N O R D uscirà nei formati CD Pop Up, Vinile autografato e versione Deluxe, uno speciale Kit di sopravvivenza limitato e autografato.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Perché Alfa ha scelto questo titolo per il suo primo album? L’artista ha spiegato: “Il Nord è il punto cardinale che dà la direzione al proprio cammino, senso di spazialità e di scoperta. N O R D è un viaggio personale e professionale che fa tappa tra i desideri e le aspirazioni, passando per gli interrogativi sul futuro di un giovane ventenne che vive con consapevolezza il presente grazie alle lezioni del passato. L’album è un’istantanea che ha come tema principale il voler combattere il senso di smarrimento e l’ansia generale che accomuna molti giovani nel cercare la propria rotta nel quadro della vita”.

Per poi aggiungere: “N O R D simboleggia il punto di destinazione per la scoperta della propria strada che ALFA, per esempio, ha trovato nella musica, combattendo la timidezza di voler nascondere la propria voce e acquisendo sicurezza con gare di freestyle tra i vicoli di Genova. Questo è il senso del disco come i marinai puntavano alla Stella Polare per orientarsi, io ho trovato la musica che mi permette di capire chi voglio essere”.

Sul suo profilo Instagram ha rivelato: “Lo dedico a chi come me si sente perso ma trova il coraggio ogni giorno di cercare la propria strada. È fuori ora su musicfirst il preorder fisico del CD pop up e del VINILE ghiacciato, per chi lo acquista già adesso sulla fiducia c’è un’edizione speciale autografata in edizione limitata, che dici ci fidiamo?”.