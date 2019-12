Natale Reggaeton è il brano di RDS sui temi ambientali

Natale Reggaeton è il brano di RDS per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi ambientali. Protagonisti del pezzo sono di i conduttori che fanno parte della RDS Christmas Band, capitanati da Baz (Marco Bazzoni di Tutti Pazzi per RDS) e prodotto per sostenere il progetto di Piantando.it, la start up nata nel 2019 con l’obiettivo di avvicinare le persone a progetti di valore in Italia e nel mondo, dando la possibilità di fare qualcosa di concreto.

Natale Reggaeton nasce con la finalità di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’urgenza di cambiare le nostre abitudini. RDS lo fa con lo strumento che più gli è congeniale: la musica, e con un brano dal ritmo tipicamente estivo, per richiamare al cambiamento climatico di stagioni ormai nel caos, che vedrà coinvolti tutti i conduttori della Radio. Grazie all’acquisto del brano sarà possibile partecipare concretamente all’agroforestazione in Italia attraverso la piantumazione degli alberi.

Inoltre RDS ha assunto un altro impegno: piantumare 2.000 alberi destinati ad un progetto di agroforestazione in Italia, e nello specifico in Veneto, ancor prima che inizi la raccolta fondi.

La call to action che RDS lancia proprio in questi giorni è quella di acquistare e scaricare il brano sulle piattaforme digitali a 0.99 centesimi, tutti insieme per l’ambiente. Il ricavato sarà interamente devoluto per l’acquisto di specie arboree pronte ad essere piantate: con questo “insieme” il progetto si vestirà di concretezza già da questo Natale.

Il pezzo si può scaricare su su iTunes, Google Play, Deezer, Quoboz e Tidal.