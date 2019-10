Neverland è il nuovo album di Mecna e Sick Luke. Il disco è stato pubblicato ieri ed è disponibile in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali in CD e vinile per Virgin Records (Universal Music Italia). L’album verrà presentato in occasione di tre tappe che i due artisti terranno a novembre.

Tour Mecna Sick Luke: le date dei concerti

7 novembre – Milano, Fabrique

9 novembre – Napoli, Casa della musica

10 novembre – Maglie (LE), Industrie musicali

