Nicki Minaj lascia la musica per dedicarsi alla famiglia

Nicki Minaj ha annunciato di voler lasciare la musica per dedicarsi alla famiglia. La star di Anaconda si unirà in matrimonio con il dirigente dell’industria musicale statunitense, Kenneth Petty, molto presto. La 36enne rapper newyorkese ha comunicato la notizia ai suoi follower di Twitter.

La rapper Minaj ha cinguettato: “Ho deciso di abbandonare le scene e godermi la mia famiglia”.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ? in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ? Love you for LIFE ????

— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) September 5, 2019