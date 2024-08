Nicolas Landi: conosciamo meglio il giovane cantante napoletano

Nicolas Landi è un giovane cantante napoletano di 26 anni, cresciuto ad Avellino, e rappresenta una nuova leva del campo musicale. Ragazzo umile e pieno di valori grazie al solido legame ai suoi genitori che elogia come perni fondamentali della propria vita . Il giovane artista ci spiega: “Non mi sono mai fermato nonostante tanti fallimenti e sfide che la vita mi ha messo davanti, agisco come se quel che faccio può lasciare un segno o fare la differenza nella mia vita, sono concentrato sui miei progetti futuri”.

Da piccolo all’età di 8 anni nella sua cameretta comincia a canticchiare e trova subito un feeling con quello che per il futuro lo porterà ad aprire porte importanti per quello che ha sempre sognato di fare. Oltre la voce e la bella presenza fisica, conosciamo un giovane determinato e ambizioso a raggiungere i suoi obiettivi con valori che al giorno d’oggi è difficile trovare.

“Tu si l’unica” e “Rmx origami all’alba” sono le due canzoni significative affermate sui social e ascoltate sulle piattaforme digitali che hanno portato questo giovane artista a credere in ciò a cui ha sempre aspirato.

La musica per il giovane artista partenopeo rappresenta ogni singola giornata che vive. Abbiamo posto delle domande al giovane artista napoletano.

Cos’è per te la musica?

La musica mi ha salvato, mi piace trasmettere tutto quello che sento e farlo arrivare alle persone. In ogni esibizione cerco lo sguardo della gente, perché quello mi dà ancora più forza.

Quanto c’è di autobiografico nel tuo lavoro?

Ogni brano che scrivo è un riflesso delle mie esperienze personali, delle storie e dei sentimenti che provo. Sono convinto che la vita di ognuno di noi passi da momenti che tutti prima o poi attraversiamo: i primi amori, le prime delusioni, le sfide e le domande che ci facciamo tutti. Credo che sia questo il grande potere della musica, risuonare e connettersi con le esperienze vissute da chi ascolta.

Tu si l’unica e rmx origami all’alba come nascono?

Sono due canzoni che hanno segnato il mio percorso. Tu si l’unica è stata la canzone che mi ha aiutato a credere in quello che facevo. Vedere una persona come punto di riferimento, come stimolo ogni giorno ti aiuta a a creare tutto quello che vuoi, facendo capire alle persone che alla fine ciò che hai accanto può ucciderti o salvare.

Ora passiamo alla canzone resa nota grazie alle serie televisiva Mare fuori. Dove e come hai preso spunto e creato con le tue parole questa storia d’amore, come nasce rmx origami all’alba?

Rmx origami all’alba ha segnato il mio percorso, ricordo ancora che ero a lavoro e in quel periodo finì una storia che mi portò ad accumulare tanta sofferenza, ogni singola parola di quella canzone rimane incisa su di me.

Che tipo di musica ascolti e quale pensi sia l’artista che ti ha maggiormente influenzato?

Come ho detto all’inizio ascolto ogni tipo di musica, ognuno scrive o canta a modo proprio quello che sente. Per me il napoletano è la lingua delle emozioni per eccellenza, su questo colui che mi ha influenzato è Geolier, giovane e genio totale nel suo tipo di musica, ma giovane abbastanza da avere fame e portare avanti quello che ha sempre desiderato. In lui ho rivisto la mia stessa fame e la stessa voglia di fare, sono nato con le canzoni del grande Nino D’Angelo, Sergio Bruni, Renato Carosone, Patrizio e tanti altri. Ho un bagaglio della mia terra che mi porto appresso che vale tanto.

Quali sono i tuoi progetti e sogni per il futuro?

Sicuramente il primo grande sogno che vorrei realizzare è calcare un palco veramente mio. Credo non possa esserci emozione più grande di sentir cantare le tue canzoni dalla gente a un tuo concerto ed è sicuramente il momento che aspetto da quando ho iniziato a scrivere. Più in là nel futuro non oserei guardare, mi sento già abbastanza ambizioso così.