Noi due è il nuovo album di Gigi D’Alessio. Il disco è stato pubblicato il 18 ottobre scorso. Il celebre cantautore ha svelato la tracklist del disco con un post via social.

In un post social il compagno di Anna Tatangelo ha scritto: “È un disco vario, sorprendente, in cui troverete tutte le mie anime musicali e diversi duetti e featuring che sicuramente non vi aspettate”.

D’Alessio ha poi sottolineato: “La tracklist si apre con i suoni mediterranei e le vibrazioni elettroniche di Domani vedrai, seguita dal primo duetto Non solo parole con la mitica Giusy Ferreri. Il pianoforte è il protagonista di Una bellissima storia, mentre in L’Ammore duetto con una straordinaria Fiorella Mannoia che si cimenta cantando in napoletano in un brano sulla potenza dell’amore, che primme te mette a luna miez’e mmane e poi te leva a luce dint’o core. In Puorteme cu tte la melodia si contamina con l’elettronica e gli effetti dell’auto-tune, mentre in La Milano da bere, una canzone a cavallo tra trap e ritmi latini, c’è il featuring di Emis Killa. L’album continua con una ballata, Cosa vorresti davvero, e con Mentre a vita se ne va, in cui racconto del periodo più fragile della vita. A seguire un altro duetto, Come me insieme a Luche, Amanti noi un tango che canta luci e ombre di un amore inquieto, e Quanto amore si dà insieme al mio amico Guè Pequeno”.

Gigi D’Alessio ha poi concluso: “Chiude il disco Non dirgli mai (20 anni dopo) in una mia interpretazione insieme alla London Symphony Orchestra per celebrare i 20 anni dall’uscita del brano. Ancora pochi giorni e potrete ascoltare tutto!”.

Redazione-iGossip