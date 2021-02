Non arrenderti è il nuovo singolo di Astra contro il cyberbullismo: il video ufficiale

Non arrenderti è il nuovo singolo di Astra contro il cyberbullismo e l’odio sociale. Il video del brano è già disponibile. Il videoclip, girato da Valerio Matteu, mostra Astra immerso in un contesto scolastico, all’interno di quella che è purtroppo è una realtà comune tra tanti adolescenti al giorno d’oggi, che quotidianamente vengono derisi e isolati dai loro compagni di classe perché non si omologano al pensiero comune.

“Non arrenderti”, che arriva dopo il successo dei singoli “Il bello dell’amico” e “Il bello dell’amico (Lockdown Edition)”, è stato scritto e composto dallo stesso Astra, e prodotto dal cantautore con Andrea Allocca, e si rivolge ai giovani con sonorità moderne, attraverso un dialogo diretto l’ascoltatore, in cui l’artista lo esorta a non cedere alle provocazioni dei cosiddetti bulli da tastiera, che ogni giorno invadono i social con insulti volti a ferire il prossimo.

«Questo nuovo singolo rappresenta per me un incentivo per le persone che non credono in se stesse perché costantemente criticate – racconta Astra – Cerco di aiutarle attraverso i miei versi, ribellandomi contro i bulli e rivendicando l’importanza di vivere in un mondo in cui si possa vivere liberamente, senza il peso dei giudizi degli altri».

Alessandro Lera, in arte ASTRA nasce a Roma il 19 agosto 1999. Comincia a scoprire la passione per la musica all’età di dieci anni, iniziando poi a scrivere e comporre durante l’adolescenza. Frequenta l’istituto tecnico commerciale e si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza, mentre tiene i suoi brani nel cassetto, A giugno 2019, a sorpresa debutta con “Tutti quei ricordi” il quale raggiunge il milione di ascolti totali. Il 24 ottobre esce “Il bello dell’amico”, singolo che riscuote un successo inaspettato qualche mese dopo la pubblicazione posizionandosi al secondo posto nella classifica Viral 50 Italia per oltre tre settimane. Il brano registra oltre 13 milioni di ascolti su tutte le piattaforme digitali. “Il bello dell’amico” diventa anche uno dei brani più utilizzati su TikTok con oltre 300.000 video ed il brano più utilizzato su Instagram nelle storie piazzandosi al primo posto nella sezione musica rimanendoci per oltre un mese. A novembre 2020 pubblica la nuova versione “Il bello dell’amico (Lockdown edition)”, che raggiunge ugualmente un successo social.

Non arrenderti di Astra: il video ufficiale