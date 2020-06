Non mi basta più è il nuovo singolo di Baby K feat. Chiara Ferragni

Non mi basta più è il nuovo singolo della famosa cantante Baby K feat. Chiara Ferragni che è diventato subito uno dei tormentoni dell’estate 2020. La cantante e rapper Claudia Nahum, vero nome di Baby K, è ritornata sulle scene e ha accoglto con grande entusiasmo la moglie del rapper Fedez: “Sono felicissima di ospitare Chiara, preparatevi a un’estate iconica oltre che rovente” ha scritto sul suo profilo Instagram. La celebre imprenditrice digitale, modella, stilista e influencer di origini cremonesi e milanese d’adozione ha replicato: “Vi amo miei adorati guysers per tutto il supporto che state dando al mio debutto musicale”.

Chiara Ferragni e Baby K – Foto: Instagram

Non mi basta più di Baby K feat. Chiara Ferragni: il significato della canzone

Il brano è stato scritto dalla stessa Claudia Nahum durante la quarantena forzata, provocata dalla diffusione del nuovo Coronavirus, ed è distribuito da Sony Music Italy. “Anche in un’estate così diversa possiamo sentirci bene con noi stessi”, ha sottolineato la mamma vip di Leone.

Non mi basta più è un inno alla vita, dal ritmo travolgente e tutto da ballare, un inno alla ‘joie de vivre’. La canzone è stata utilizzata anche come jingle in uno spot tv per un marchio per il quale le due bionde sono ‘Ambassador’ d’eccezione.

Non mi basta più di Baby K feat. Chiara Ferragni: l’audio