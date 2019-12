Non stop live di Vasco Rossi: sold out a Roma il 19 giugno 2020

Non stop live di Vasco Rossi: è già sold out la data di Roma del 19 giugno 2020. Proprio per questo motivo il celebre rocker ha deciso di concedere il bis alla Capitale. In pochissimo tempo sono stati acquistati i 250.000 biglietti a disposizione e pertanto il Blasco ha annunciato una seconda tappa al Circo Massimo a Roma il giorno seguente, il 20 giugno 2020.

Il famoso, amatissimo e popolare rocker darà il via al suo tour il 10 giugno al Firenze Rocks alla Visarno Arena, poi il 15 giugno gli i-Days al MIND Milano Innovation District (area Expo), il 19 e 20 al Rock in Roma al Circo Massimo e, infine, il 26 giugno all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.