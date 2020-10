Not a pop song è il nuovo singolo delle Little Mix: il video

Not a pop song è il nuovo singolo della girl band britannica formatasi nel 2011, le Little Mix. Il terzo singolo estratto dall’album Confetti è una canzone di protesta verso l’ex management. “Non faccio quello che dice Simon, ricevo il messaggio perché è letto”, canta Leigh-Anne Pinnock nei suoi versi, ovviamente riferendosi a Simon Cowell. “Ha detto di seguire qualsiasi sogno, di essere un burattino su una corda – funziona per te ma non sono io.” Le signore poi rivendicano la loro indipendenza nel testo del pezzo.

“Questa non è un’altra canzone pop sull’innamoramento o una canzone da festa su bevande e droghe” dichiarano nelle parole del brano. “Basta cantare canzoni che parlano di spezzarmi il cuore.”

Come ben ricorderete la band girl, composta da Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall, ha vinto l’ottava edizione della versione britannica del talent show The X Factor, nella squadra capitanata da Tulisa. Sono state il primo gruppo a vincere la competizione. Hanno firmato un contratto per 3 album con la casa di Simon Cowell, la Syco Records.

Not a pop song delle Little Mix: il video

La discografia delle Little Mix

2012 – DNA

2013 – Salute

2015 – Get Weird

2016 – Glory Days

2018 – LM5

2020 – Confetti