Nuovo album in arrivo per Camila Cabello. L’ex componente delle Fifth Harmony ha scatenato i rumor e l’entusiasmo dei fan dopo aver pubblicato una foto ambigua su Instagram.

La giovanissima e amatissima cantautrice cubana naturalizzata statunitense vuole regalare un altro disco di successo, dopo il primo da solista intitolato “Camila”. Il 5 settembre scorso ha pubblicato i singoli Shameless e Liar, che anticipano il secondo album in studio della cantante, il cui titolo è Romance e la pubblicazione è prevista per la fine del 2019.

Intanto prosegue a gonfie vele la sua relazione d’amore con il collega Shawn Mendes.

Redazione-iGossip