Nuovo album in arrivo per i BTS. La band ha dominato ai Mnet Asian Music Awards (MAMAs), vincendo ben 9 premi grazie alla candidature ottenute nelle numerose categorie. Jimmy Fallon, salendo sul palco, ha ringraziato il presentatore americano e ha svelato il piano della band di voler rilasciare un nuovo disco nel 2020.

“Prima di tutto, grazie mille Jimmy Fallon per l’apparizione speciale. Inoltre, al momento ci stiamo preparando per il nostro prossimo album. Penso che saremo in grado di farvi ascoltare presto un album”.

Tra i premi, oltre a quello di Best Music Video per Boy With Luv (feat Halsey) sono apparsi vincitori anche per Artist of the Year, Best Male Group, Best Dance Performance Male Group e Worldwide Fan’s Choice.