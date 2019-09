Nuovo album in arrivo per Selena Gomez. La famosa e amata cantante e attrice statunitense è al lavoro per regalare un nuovo disco ai suoi milioni di fan. L’ex star della Disney ha condiviso una serie di storie di Instagram Stories in uno studio di registrazione, dicendo in modo criptico ai follower: “Vedo i vostri commenti e ci sto lavorando…”.

Nello scatto social in bianco e nero l’ex compagna del cantante canadese Justin Bieber scrive su un quaderno e posa sorridente accanto a una tastiera. A quattro anni dal suo ultimo album, Revival, i sostenitori di Selena non vedono l’ora di acquistare il suo ultimo progetto discografico.

Redazione-iGossip