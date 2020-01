Paolo Vallesi escluso da Sanremo 2020: “Deluso ma non ho rancori”

Paolo Vallesi è stato escluso dal Festival di Sanremo 2020. Il cantante ha ammesso di essere dispiaciuto e deluso di non poter partecipare ma senza innescare alcuna polemica.

Paolo Vallesi – Foto: Facebook

Vallesi ha scritto sul suo profilo Instagram: “Del 2019 mi piace ricordare il ritorno in modo più incisivo nel mercato musicale, la vittoria ad Ora o mai più, due nuovi singoli un libro e tanti concerti bellissimi. Sarei un ipocrita nell’affermare che non sono rimasto deluso dall’esclusione dal Festival, ma non ho rancori soprattutto verso chi ha dovuto effettuare delle scelte. Con amicizia Amadeus e #rimbacchiamocilemaniche”.