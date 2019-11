Persona è il nuovo album di Marracash. Il nuovo progetto discografico del rapper di Barona è disponibile nei negozi, negli store digitali e sulle piattaforme streaming dal 31 ottobre. Persona è pubblicato in tre versioni: CD, CD Deluxe in versione autografata e doppio Vinile in versione autografata.

Il suo nuovo disco era stato annunciato dal rapper sui social alcuni mesi fa: “Il disco è finito. I brani rappresentano parte del mio corpo, sono fatti di carne, fatti di ossa, fatti di sangue. Lo stesso corpo di Marra, lo stesso corpo di Fabio, in condivisione da tempo. Non è la prima volta che li vedete insieme ma è la prima volta che Marra e Fabio si parlano e l’unica in cui sarò io a raccontarli”.

Mahmood, Guè Pequeno, Luchè, Coez, tha Supreme, Massimo Pericolo, Madame, Sfera Ebbasta: sono questi i nove featuring del nuovo disco del “King del rap”.

Marracash sui suoi profili social ha spiegato: “Ho scelto 9 persone, ad ognuno ho assegnato una parte del corpo di Fabio, per definire meglio Marra”.

Redazione-iGossip