Pesche è il nuovo singolo solista di Federico Rossi. La canzone è già disponibile dal 9 aprile scorso. Dopo l’Ep California del collega e amico Benjamin Mascolo dell’ex duo Benji e Fede, è arrivato anche il turno di Federico.

Federico Rossi – Foto: Facebook

I due grandi amici e artisti avevano annunciato la rottura ad ottobre 2020 con un lungo messaggio condiviso sui social.

Fede aveva scritto: “Insieme, dopo nove anni di carriera, abbiamo deciso di fermare il nostro percorso al 3 maggio 2020 con un concerto all’Arena di Verona. Sarà il nostro ultimo concerto”.

Benji aveva sottolineato: “Sembro felice in questo momento e lo sono perché la vita ci ha dato tanto e continuerà a darci tanto. Questa scelta non l’abbiamo fatta in maniera egoistica e non è stato per niente facile per noi. Ma crediamo che sia giusto. Visto che non possiamo spiegarvelo in un video da un minuto sui social abbiamo deciso di scrivere un libro in cui vi parliamo di tutte le cose che vi abbiamo tenuto nascoste in questi anni e dei motivi che ci hanno portato a questa scelta”.

Ora la carriera di entrambi è lanciatissima!