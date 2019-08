Placido Domingo accusato di molestie sessuali

Placido Domingo è finito al centro della cronaca internazionale perché è stato accusato di molestie sessuali da diverse donne, che hanno riferito all’Associated Press che la famosa superstar dell’opera avrebbe cercato di costringerle ad avere rapporti intimi con lui in cambio di ingaggi o in alcuni casi maltrattandole in caso di rifiuto delle sue avance.

Quasi 30 persone del mondo dell’opera hanno dichiarato sempre all’agenzia di stampa di aver assistito a comportamenti inappropriati a sfondo sessuale da parte del 78enne tenore, baritono e direttore d’orchestra spagnolo. Il celebre tenore lirico-drammatico, celebre soprattutto come cantante d’opera oltre che di musica latinoamericana, ha respinto le accuse di molestie sessuali le accuse: “Ho sempre creduto che tutte le mie interazioni e relazioni siano state sempre ben accette e consensuali”.

Considerato uno dei 100 geni viventi, a cui nel 1993 gli è stata attribuita una stella nella celebre Hollywood Walk of Fame, il direttore generale della Washington National Opera e della Los Angeles Opera è visibilmente preoccupato e sconcertato poiché non sono tardate ad arrivare le prime conseguenze negative dello scandalo sessuale: sono stati annullati due concerti da parte della San Francisco Opera e della Philadelphia Orchestra. Inoltre la Los Angeles Opera ha annunciato che ingaggerà un consulente privato allo scopo di indagare sulle gravi accuse di molestie sessuali nei confronti del suo direttore generale.

