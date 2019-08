Power Hits Estate 2019 all’Arena di Verona il 9 settembre sarà trasmesso in diretta e in Radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del DTT e 750 di Sky), su www.rtl.it e attraverso l’app gratuita di RTL 102.5. RTL 102.5 è disponibile attraverso tutti i device (Radio,TV, DAB+, PC, Mac, smartphone, tablet, speaker wi-fi, smart watches e smart TV).

Moltissimi gli artisti italiani e internazionali che in una sola serata si alterneranno sul palco per un grande show. Questi i primi nomi annunciati: Achille Lauro, Baby K, Benji & Fede, Loredana Bertè, Boomdabash ft.Alessandra Amoroso, Calcutta, Lewis Capaldi, Charlie Charles feat.Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra, Coez, Gigi D’Alessio, Dolcenera, Elisa x Carl Brave, Elodie & Marracash, Gazzelle, Ghali, Irama, J-Ax, The Kolors & Elodie, Cristiano Malgioglio feat.Barbara D’Urso, Mahmood, One Republic, Fabio Rovazzi, Takagi & Ketra, Omi e Giusy,Thegiornalisti, Tiromancino, Le Vibrazioni.

Oltre al premio “RTL 102.5 Power Hits Estate 2019” saranno assegnati, direttamente dalle relative associazioni, i seguenti riconoscimenti: il premio “RTL 102.5 Power Hits – FIMI”, il premio “RTL 102.5 Power Hits – PMI” e il premio “RTL 102.5 Power Hits – SIAE”.

Redazione-iGossip