Primo album in arrivo per Maya Hawke, la figlia di Uma Thurman ed Ethan Hawke. L’artista ha già pubblicato due singoli intitolati To Love a Boy e Stay Open. I due brani sono stati scritti dalla stessa attrice, mentre, la composizione musicale è opera del cantautore Jesse Harris.

Dopo aver interpretato il ruolo della gelataia lesbica Robin Buckley nello show cult di Netflix Stranger Things, la Hawke è stata scelta da Quentin Tarantino per il film Once Upon a Time in Hollywood, dove interpreta il ruolo di una giovane seguace del folle Charles Manson, Maya è lanciatissima anche nel mondo musicale.

Auguri!

