Radio Italia Summer Hits 2020: doppia compilation con le canzoni dell’estate per il bellissimo progetto discografico che è già disponibile dal 3 luglio. Le canzoni in totale sono 30. Ci sono tutti i tormentoni dell’estate 2020: Guaranà, Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari, Schiacciacuore di Nina Zilli, Ciclone e La Isla. Pezzi davvero potenti e molto orecchiabili. Qual è la canzone più bella dell’estate 2020? E quale la vostra preferita?

CD 1

01 Elodie Guaranà | 02 Tommaso Paradiso Ma lo vuoi capire? | 03 Marracash, Elisa Neon – Le ali | 04 Achille Lauro feat. Gow Tribe 16 Marzo | 05 Levante Tikibombom | 06 Fedez Problemi con tutti (Giuda) | 07 Cesare Cremonini Giovane stupida | 08 Emma Luci blu | 09 Random Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa | 10 Brunori Sas Capita così | 11 Tiziano Ferro, Jovanotti Balla per me | 12 Francesco Gabbani Il sudore ci appiccica 13 Le Vibrazioni Per fare l’amore | 14 Giordana Angi Amami adesso | 15 Biagio Antonacci Per farti felice

CD2

01 Annalisa Houseparty | 02 J-AX Una voglia assurda | 03 Willie Peyote, Shaggy, Don Joe Algoritmo | 04 Diodato Un’altra estate | 05 Pinguini Tattici Nucleari Ridere | 06 Irama Mediterranea | 07 CARA, Fedez Le feste di Pablo | 08 The Kolors Non è vero 09 Zucchero Soul Mama | 10 Danti feat. Luca Carboni, Shade Canzone sbagliata | 11 Gianna Nannini Assenza | 12 Max Pezzali Sembro matto | 13 Nek Ssshh!!! | 14 Francesco Renga Insieme: Grandi Amori | 15 Nina Zilli, Nitro Schiacciacuore