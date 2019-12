Romance è il nuovo album di Camila Cabello. Il secondo disco della popstar statunitense è disponibile nei negozi, negli store digitali e sulle piattaforme streaming dal 6 dicembre scorso. Da Romance, Camila Cabello ha già estratto ben 5 singoli.

Camila ha già annunciato le date americane del The Romance Tour, il suo primo tour nelle arene, che partirà il 29 luglio 2020 dalla Rogers Arena di Vancouver. La popstar americana farà tappa anche in Italia con la data del Mediolanum Forum di Milano, che si terrà il prossimo 24 giugno. Per la famosa e amatissima artista sarà il primo concerto nel nostro Paese, per la gioia dei suoi numerosissimi fan italiani.