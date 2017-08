Romina Power e Al Bano Carrisi avrebbero dovuto esibirsi il 2 settembre prossimo a Porto Recanati. Ma il concerto dell’ex coppia d’oro della musica italiana è saltato… Perché è stato annullato lo show musicale di Al Bano e Romina? L’ha spiegato la 65enne attrice, cantante e personaggio televisivo statunitense naturalizzata italiana in un post condiviso su Facebook.

L’ex moglie di Al Bano è davvero infuriata… Romina Power ha promesso azioni legali nei confronti dell’organizzatore del concerto. “Ho dovuto cercare un luogo con internet per comunicarvi a malincuore che di colpo – ha spiegato Romina -, la Boss srl ( impresario per questo concerto) ha deciso di cancellare il concerto di Porto Recanati il 2 settembre. Finiremo in tribunale. Questo non si fa. Non vogliono onorare il contratto. Sono estremamente dispiaciuta per coloro che hanno acquistato il biglietto, per la gente di Porto Recanati e per me e Albano, più il nostro gruppo, che aspettavamo con gioia questo incontro musicale ed umano”.

La notizia è stata accolta con dispiacere e amarezza dai fan dell’ex coppia vip del jet set italiano…

C’è da dire che tra lavoro e amicizia, Al Bano e Romina hanno ripristinato un ottimo rapporto. I due ex coniugi vip hanno superato con grande amore e determinazione vecchi problemi, ruggini e malintesi. Anche la compagna di Al Bano, la showgirl ed ex giornalista pubblicista leccese Loredana Lecciso, è contenta del bellissimo rapporto instaurato tra i due ex coniugi. “Sono per la serenità, la tranquillità e l’armonia – ha detto Loredana Lecciso al settimanale Top qualche mese fa – Quindi sono assolutamente contenta che Al Bano e Romina siano tornati ad essere amici. Rivedere Albano e Romina cantare insieme il primo periodo mi faceva nostalgia: mi ricordava la mia infanzia. Adesso che si è ripetuto più volte un po’ meno, ma è sempre un piacevole tuffo nel passato. Ripeto – ha concluso l’ex valletta di Domenica In – sono per le armonie e il rispetto nei confronti di chiunque”.