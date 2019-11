Sainte-Chapelle è il nuovo singolo di Piramide. Il brano anticipa l’omonimo album dell’artista. Il cantante calabrese ha così descritto il pezzo: “Sainte-Chapelle è la canzone degli sbalzi di umore, di quando sei legato ad una persona, ma tra di voi ci sono infiniti ostacoli. Allora non capisci se sia bene continuare il rapporto oppure mandarla a quel paese. I ritmi sono forti e le parole sono cattive e politicamente scorrette, ma in realtà sono il vero pensiero di chi si trova in questa situazione”.

Per poi continuare: “Quando una relazione non sta andando bene, ti ritrovi a gioire per un motivo e a piangere qualche minuto dopo, mentre le persone che provano a consolarti, non si accorgono di essere inutili, fastidiose, non necessarie, perché è la tua lotta e nessuno ti conosce meglio di te. Quindi la canzone non è una storia, ma è uno stato d’animo, in cui fai ?nta di augurare il male a persone a cui vuoi bene. I giochi di parole sono in ogni caso la centralità del pezzo”.

Chi è Piramide?

Piramide, nome d’arte di Paolo Previte, nasce a Crotone, dove inizia a fare musica sin da giovanissimo scoprendo di avere l’orecchio relativo (riuscendo a suonare al piano canzoni che non aveva mai studiato prima). Nel 2011 impara a suonare la chitarra da autodidatta, ed incomincia ad ascoltare artisti punk e musica commerciale, ma nel corso degli anni amplia la sua conoscenza a tutti i generi musicali, cercando di entrare nell’ottica del cantautore e scrivendo testi, dapprima in inglese e poi in italiano.

Giunto a Roma per condurre gli studi universitari, scopre questa città, attraverso il suo mix straordinario di culture e di persone ed è qui che inizia a plasmare il suo spirito dedito all’arte della musica.

Nasce, quindi, California il suo primo singolo registrato a Crotone, che ottiene un buon riscontro di pubblico, e dopo un’estate passata ad “allenarsi”, facendo interviste e concerti, si reca a Milano al MassiveArts per produrre 6 nuove canzoni. Lì, oltre che una produzione eccellente, riesce ad “annusare” l’ambiente dei big, entrando in contatto con Charlie Charles, Emis Killa, Annalisa, i Canova, Irama, e gli One Republic. La sua aspirazione è affermarsi come il cantautore della gente, una persona che vuole trovare le parole che normalmente sono difficili da trovare nei normali dialoghi.

Redazione-iGossip