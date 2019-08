Salmo e Luché litigano su Instagram: volano insulti e offese, interviene anche Fedez

Salmo e Luché hanno litigato con grande livore su Instagram. Sono volati insulti e offese personali tra i due artisti. Il dissing ha coinvolto anche il pluritatuato rapper Fedez. La guerra social tra i due è scoppiata alcuni giorni fa quando Salmo ha pubblicato un post per celebrare il successo dei suoi ultimi album “Playlist” e “Machete4“, ma il 38enne rapper napoletano ed ex componente del gruppo musicale rap Co’Sangha si è scagliato contro di lui, accusandolo di aver copiato le rime.

Botta e risposta al vetriolo tra Salmo e Luché

“Facile raggiungere la prima posizione – ha dichiarato Salmo -, difficile restarci. Funziona così! So che può dare fastidio e chiedo scusa per la sboronata, ma questi sono i due migliori album usciti tra 2018/2019”. Luché non ci ha pensato due volte e ha criticato il collega: “I tuoi beat sono bruttini, non sei capace di fare un bel ritornello, i testi non dicono un bel niente ma riescono ad essere pieni di retorica”. Il rapper campano l’ha poi accusato di avergli copiato un pezzo: “Si vede tutta la vostra furbizia nel copiare un mio pezzo in napoletano. Anche l’impostazione canora del ritornello mi ricorda qualcosa”.

Salmo ha replicato con durezza: “Ti rispondo solo ora, perché in questi giorni dovevo pensare a cose più importanti che rispondere ad un rapperino invidioso come te. La prima cosa che ti voglio dire è che non sono un ragazzino, non cancello i messaggi, al massimo rispondo. E ti dico la verità secondo me te lo sei cancellato tu da solo il messaggio. Probabilmente perché non ti stava c**ando più nessuno e ti è venuta la crisi esistenziale”. Per poi aggiungere: “Non ti azzardare a parlare di musica con me. E lo sai perché? Perché la prova del nove della musica sono i live. E tu dal vivo fai veramente ca**re”.

Coinvolto anche Fedez

In un’altra storia di Instagram, Luché ha coinvolto anche l’acerrimo nemico di Salmo, Fedez. “Vuoi portare avanti le cose underground e poi fai uscire le cose su PornHub, cosa che neanche Fedez avrebbe fatto. Sei un Fedez 2.0, hai rotto il ca**o, pezzo di mer*a”, ha dichiarato Luché. Il marito di Chiara Ferragni ha replicato da Ibiza: “Bimbi non litigate e soprattutto non mi tirate in ballo! Avete quasi 40 anni, dovreste avere altre priorità… tipo farvi controllare la prostata”.

Redazione-iGossip