Salmo in concerto a San Siro a giugno 2020

Salmo si esibirà in concerto a San Siro il 14 giugno 2020. Sarà la sua unica data italiana prevista per il 2020 del suo tour mondiale. Per il 35enne rapper sarà la prima volta in uno stadio. Le prevendite sono già aperte. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale di Ticketone e presso le rivendite autorizzate TicketOne.

Salmo in concerto a San Siro: biglietti e informazioni

Orari

Apertura porte: ore 16

Inizio show: ore 21

Prezzi Biglietti

1° Anello Rosso (numerato) – € 60,00 + € 9,00 diritti di prevendita

1° Anello Blu (numerato) – € 55,00 + € 8,25 diritti di prevendita

1° Anello Verde (numerato) – € 55,00 + € 8,25 diritti di prevendita

2° Anello Rosso (numerato) – € 50,00 + € 7,50 diritti di prevendita

2° Anello Blu (numerato) – € 45,00 + € 6,75 diritti di prevendita

2° Anello Verde (numerato) – € 45,00 + € 6,75 diritti di prevendita

3° Anello Rosso (numerato) – € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

3° Anello Blu (numerato) – € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

3° Anello Verde (numerato) – € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Prato – € 45,00 + € 6,75 diritti di prevendita

Prato Gold – € 60,00 + € 9,00 diritti di prevendita.

