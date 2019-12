Sanremo 2020: la probabile lista dei cantanti in gara

Sanremo 2020 si avvicina e iniziano a spuntare le ultime indiscrezioni sui cantanti in gara al Festival della canzone italiana, che sarà condotto per la prima volta da Amadeus. Il prossimo conduttore del Festival di Sanremo è già al lavoro per comporre il cast della 70esima edizione della kermesse musicale più importante del Bel Paese, che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio 2020.

Di sicuro non ci saranno come Big in gara: Aiello, Benji e Fede, Dolcenera, Elio, Francesca Michielin, Gigi D’Alessio, Mecna, Modà, Syria, Subsonica e Iva Zanicchi.

Sanremo 2020, la lista dei papabili di Chi

Annalisa

Chiara Galiazzo

Silvia Mezzanotte in coppia con Dionne Warkick

Sanremo 2020, la lista dei papabili di Spy

Alberto Urso

Elettra Lamborghini

Levante

Noemi

Al Bano

Elodie

Bianca Atzei

Chiara Galiazzo

Syria

Silvia Mezzanotte con Dionne Warwick

Riccardo Fogli

Enrico Ruggeri

Fred De Palma

Alex Britti

Sanremo 2020, la lista dei papabili di All Music Italia

Tommaso Paradiso

Giuliano Palma

Marco Masini

Max Gazzè

Brunori Sas

Emis Killa

Fabrizio Moro

Francesco Renga

Raphael Gualazzi

Matteo Bocelli

Mannarino

Mario Biondi

Fulminacci

Alex Britti

Dolcenera

Nina Zilli

Elettra Lamborghini

Giusy Ferreri

Chiara Galiazzo

Irene Grandi

Annalisa

Rita Pavone

The Kolors

Le Vibrazioni

Canova