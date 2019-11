Sanremo Giovani 2019: i brani dei 20 semifinalisti

Sanremo Giovani 2019 entra nel vivo. Fino a sabato 7 dicembre 2019, Italia Sì, condotto da Marco Liorni, ospiterà i 20 semifinalisti che si sfideranno per conquistare un posto per la finalissima di Sanremo Giovani del 19 dicembre, che sarà trasmessa in diretta in prima serata su Raiuno.

Sanremo Giovani 2019: la lista dei 20 semifinalisti e i relativi brani

Ainé – Van Gogh

Avincola – Un rider

Devil A – Disordine

Eugenio In Via Di Gioia – Tsunami

Fadi – Due noi

Fasma – Per sentirmi vivo

Federica Abbate – I sogni prima di dormire

Giulia Mutti – Romanzo Cattivo

Jefeo – Un due tre stella

Leo Gassmann – Va bene così

Libero – La Casa del Vento

Marco Sentieri – Billy Blu

Mike Baker – Stupido

Nico Arezzo – Volo

Nova – Resta

Raim – Labirinto

Rèclame – Il viaggio di ritorno

Samuel Pietrasanta – E dove sarai tu

Shari – Stella

Thomas – Ne 80

