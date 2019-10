Scatola Nera è il nuovo album di Gemitaiz e MadMan. Il disco è disponibile nei negozi, negli store digitali e sulle piattaforme streaming dal 20 settembre scorso. Scatola Nera è secondo album ufficiale dei due rapper dopo Kepler, pubblicato nel 2014, dal quale furono estratti i singoli Non se ne parla, Instagrammo e Haterproof 2. Nel recente passato hanno pubblicato anche il mixtape Haterproof e l’EP Detto Fatto, nel 2012, più altri featuring contenuti soprattutto nei progetti solisti dei due rapper e anche in album di altri artisti della scena rap italiana.

Scatola Nera di Gemitaiz e MadMan: la tracklist dell’album

1. Fuori Dentro (feat. Tha Supreme)

2. Esagono (feat. Salmo)

3. Karate (feat. Mahmood)

4. Come Me

5. Californication

6. Fiori (feat. Gué Pequeno e Marracash)

7. ¥€$

8. Che ore sono (feat. Venerus)

9. Scatola Nera (feat. Giorgia)

10. Un’altra notte (feat. Priestess)

11. Tutto ok

12. Veleno 7

