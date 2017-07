See you again spodesta Gangnam style come video più visto su Youtube

See you again spodesta Gangnam style come video più visto nella storia su Youtube con oltre 2.902.883.145 visualizzazioni contro i 2.894.426.475 del rivale. Dopo ben 5 anni di dominio assoluto, la canzone del cantante sudcoreano Psy ha dovuto cedere il passo alla ballata composta per il film Fast & Furious 7, dedicata al compianto produttore cinematografico e attore Paul Walker, morto all’età di 40 anni il 30 novembre 2013 in un incidente automobilistico presso Santa Clarita (Los Angeles) a bordo di una Porsche Carrera GT guidata da un amico, Roger Rodas, anch’egli rimasto ucciso. Il video ufficiale del brano di Wiz Khalifa e Charlie Puth è in vetta alla speciale classifica, dopo essere stato immesso online il 6 aprile 2015.

Dopo 5 anni di record, Gangnam style perde la corona a favore di See you again, che è stato candidato anche ai Grammy e agli Oscar ed è risultato il brano più ascoltato al mondo. Il video inizia con Charlie Puth in cima ad una collina mentre suona il pianoforte e Wiz Khalifa, che cammina per raggiungerlo. In mezzo spezzoni estratti dal film e la toccante scena finale a simboleggiare la morte di Paul Walker, con lui al volante di un’auto che sparisce nel tramonto e in cielo la scritta “For Paul”.

Questo primato però potrà essere superato dalla hit dell’estate 2017, Despacito del cantante portoricano Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, noto con lo pseudonimo Luis Fonsi, in collaborazione con il famoso rapper portoricano Luis Ayala Rodríguez, più conosciuto con il nome d’arte Daddy Yankee, che sta avendo un grande successo in tutto il mondo!