Sia ha un tumore: “Sono malata, la vita è molto dura”

Sia ha un tumore. La famosa cantante australiana 44enne ha annunciato che dovrà prendersi una pausa dalle scene musicali perché è malata. Sui suoi profili social ha annunciato: «Sto soffrendo di dolore cronico, di una malattia neurologica e ho anche la sindrome di Ehlers Danlos –. Volevo solo dire a quelli di voi che soffrono di dolore, sia fisico che emotivo, che vi amo, andate avanti. La vita è molto dura. Il dolore è demoralizzante, ma non siete soli».

I fan della cantante sono ovviamente tutti molto preoccupati. La sindrome di Ehlers-Danlos (EDS), di cui soffre Sia, comprende una serie di patologie ereditarie contraddistinte da lassità dei legamenti e iperelasticità della cute. Tale sindrome, infatti, colpisce prevalentemente il tessuto connettivo, con la presenza di un collagene mutato, trattandosi di una collagenopatia-connettivite congenita.

Hey, I’m suffering with chronic pain, a neurological disease, ehlers danlos and I just wanted to say to those of you suffering from pain, whether physical or emotional, I love you, keep going. Life is fucking hard. Pain is demoralizing, and you’re not alone.

