Sindrome di Stendhal è l’album d’esordio di Emanuele Aloia, lanciato dal singolo L’urlo di Munch e dal brano Quando Dio ti ha inventata. Il giovane cantautore torinese ha lanciato il suo album d’esordio con il seguente post: “Nella vita mi è capitato spesso di perdere l’equilibrio. Non l’ho perso solo nei momenti di difficoltà ma anche nei momenti felici. Quando finisco di scrivere una canzone e la riascolto se si crea la giusta magia, mi perdo dentro le parole iniziando ad avere vertigini. In questo disco le canzoni non hanno tempo”.

Per poi aggiungere: “L’unica reale ambizione è quella di far trovare alle persone l’armonia nel disequilibrio. Credo che esista musica anche nel caos, dentro una caduta, nel mare di un pianto e forse proprio lì, si nascondono le canzoni più belle”.

In Sindrome di Stendhal saranno presenti anche Il bacio di Klimt, singolo che ha regalato la popolarità ad Emanuele Aloia (soprattutto sul social network TikTok), certificato doppio Disco di Platino e risultato tra i primi 20 singoli più scaricati nel 2020, e Girasoli, singolo certificato Disco D’Oro.

Le canzoni di Emanuele Aloia ha un filo conduttore, i costanti richiami al mondo dell’arte, ai pittori, alle opere d’arte più famose di sempre e non solo: dalla Venere di Botticelli a Banksy, da Romeo e Giulietta all’Eterno Ritorno di Nietzsche.