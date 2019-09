Slipknot in concerto a Milano l’11 febbraio 2020 e sarà l’unica tappa del tour europeo della band musicale heavy metal statunitense formatosi nel 1995 a Des Moines, nell’Iowa. Il frontman del gruppo musicale americano, Corey Taylor, ha dichiarato: “È bello tornare per un lungo tour in Europa e nel Regno Unito. Non importa quante volte ci arriviamo, sembra sempre che non ne potremo mai avere abbastanza, né suonare in tutte le città che vorremmo”.

I biglietti per il concerto del gruppo americano al Mediolanum Forum di Milano sono già in vendita da venerdì 30 agosto su TicketOne.it.

Redazione-iGossip