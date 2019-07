Sziget Festival 2019 a Budapest dal 7 al 13 agosto: la lista dei cantanti

Sziget Festival 2019 si terrà a Budapest dal 7 al 13 agosto. Il Festival trae il suo nome dalla parola ungherese sziget che significa isola. Nato come rassegna per i gruppi della zona, nel 1993, ottiene sempre maggior riscontro oltre i confini, arricchendo sempre più il cast variegato di nomi. Oggi, è tra gli eventi musicali più importanti al mondo, grazie anche alla sua durata di una settimana.

Chi saranno i cantanti che si esibiranno in un’isola in mezzo al Danubio, a pochi chilometri di distanza dalla capitale?

Ecco la lunga lista di artisti: Foo Fighters, Ed Sheeran, Florence + The Machine Post Malone, Twenty One Pilots, The 1975, Martin Garrix, The National, Richard Ashcroft, Franz Ferdinand, James Blake, Years&Years, Tove Lo, Catfish & The Bottlemen, Mura Masa, Kodaline, Chvrches, Johnny Marr, Jungle, Tom Odell, The Blaze, Razorlight, Big Thief, Son Lux, Richie Hatin CLOSER, Honne, Maribou State, David August, Jain, IDLES, Yeasayer, Yellow Days, Broken Social Scene, Parcels, Superorganism, Pale Waves, Tove Styrke, Boy Pablo, Masego, Iamddb, Protoje & The Indiggnation, Xavier Rudd, Coheed and Cambria, Frank Turner & The Sleeping Souls, Alma, Gang Of Youths, Frank Carter & The Rattlesnakes, W&W, Vini Vici, Carnage, Jax Jones Live, Sigala, Yungblud, Of Mice & Men, Wanda, Elderbrook, Sonny Fodera, Polo & Pan, Khruangbin, Anna of The North, Roosevelt, BlackMountain, Hucci, Fakear, Grace Carter, Tamino, Valeras, Welshly Arms, Ocean Alley, Burak Yeter, Coma_Cose, I Hate My Village, B., The Big Ska Swindle, Black Snake Moan, Bowland, Francesco De Leo, Go!Zilla, Gulliver, Her Skin, Lucia Manca, Pop X, Queen Alaska, Salice, Viito.

Sziget Festival 2019: i biglietti

• 7-day pass: 319€

• 5-day pass: 279€

• 3-day pass: 199€

• Daily ticket: 75€

Redazione-iGossip