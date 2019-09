Testa o croce è il nuovo album dei Modà: da dicembre via al tour

Testa o croce è il nuovo album dei Modà. Il nuovo disco della band musicale italiana giunge a quattro anni dall’ultimo lavoro in studio. L’album sarà disponibile dal prossimo 4 ottobre. Da dicembre i Modà daranno il via al tour nei palazzetti. Le prevendite sono disponibili sul circuito Ticketone e nei punti vendita abituali. Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners.

Testa o croce dei Modà: la tracklist dell’album

01. Testa o croce

02. Quel sorriso in volto

03. Puoi leggerlo solo di sera

04. Quelli come me

05. Per una notte insieme

06. Voglio solo il tuo sorriso

07. Una vita non mi basta

08. Non respiro

09. La fata

10. Non te la prendere

11. Love in the ‘50s

12. Guarda le luci di questa città

13. Quel sorriso Giogiò

Testa o croce dei Modà: le date del tour

2 dicembre all’Unipol Arena di Bologna

4 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (MI)

7 dicembre al Brixia Forum di Brescia

8 dicembre al Pala Alpitour di Torino

11 dicembre al Mandela Forum di Firenze

14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma

6 marzo al Pal’Art Hotel di Acireale (CT)

10 marzo al PalaSele di Eboli (SA)

14 marzo al PalaFlorio di Bari

20 marzo al Palazzo dello Sport di Roma

28 marzo al Mediolanum Forum di Assago (MI)

