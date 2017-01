Agosto di Alvaro Soler: testo, traduzione e video ufficiale

Agosto è una delle canzoni di maggior successo del 26enne cantautore spagnolo Alvaro Soler, insieme a Sofia ed El Mismo Sol. Ecco il testo, la traduzione e il video ufficiale del singolo del bravissimo, famoso e popolare artista spagnolo che fa ballare milioni di persone!

Agosto di Alvaro Soler: il testo

Nunca al pasear por la orilla en agosto

Hizo pensar que te fueras con otro

Ya no puedo mas desde que te has ido

Aunque no estés no te vas al olvido

Era una historia de amor

Pero abre ya

Solo siento dolor

Donde estarás cual tu camino

Sin ti me siento un clandestino

Donde yo vaya veo tu rostro

Es un eterno, eterno agosto

Eterno eterno agosto

Es un eterno, eterno agosto

Donde yo vaya veo tu rostro

Es un eterno, eterno agosto

Sé que ahora ya no sabes ni quién eras

Tengo el calor de los pies en la arena

Eras tu mi luz cuando yo me perdìa

Siempre sentí que tú me protegías

Siempre estaré aquí por ti

Da igual donde estés

Yo quiero hacerte feliz

Donde estarás cual tu camino

Sin ti me siento un clandestino

Donde yo vaya veo tu rostro

Es un eterno eterno agosto

Eterno eterno agosto

Es un eterno eterno agosto

Donde yo vaya veo tu rostro

Es un eterno eterno agosto

Ya no vas a volver no

Y no hay mas que hacer no

Y ahora solo ahora solo quedo yo

Donde estarás cual tu camino

Sin ti me siento un clandestino

Donde yo vaya veo tu rostro

Es un eterno, eterno agosto

Donde estarás cual tu camino

Sin ti me siento un clandestino

Donde yo vaya veo tu rostro

Es un eterno, eterno agosto

Eterno eterno agosto

Es un eterno, eterno agosto

Donde yo vaya veo tu rostro

Es un eterno, eterno agosto.

Agosto di Alvaro Soler: la traduzione

Però apri, dai

mi sento solo

dove sarà il tuo cammino

senza di te mi sento un clandestino

dove vedrò la tua faccia

si tratta di un eterno, senza tempo agosto

eterna eterna agosto

si tratta di un eterno, senza tempo agosto

dove vedrò la tua faccia

si tratta di un eterno, senza tempo agosto

Lo so che allora non sapevo nemmeno chi fossi

eri la mia luce quando mi perdevo

lascio i piedi al caldo nella sabbia

Ho sempre pensato che tu mi stavi proteggendo

Io sarò sempre qui per te

non importa dove ti trovi

Voglio farti felice

dove sarà il tuo cammino

senza di te mi sento un clandestino

dove vedrò la tua faccia

si tratta di un eterno eterno agosto

eterno eterno agosto

si tratta di un eterno eterno agosto

dove vedrò la tua faccia

si tratta di un eterno eterno agosto

e non tornerai indietro no

e no, non ho altro da fare no

e ora rimango solo

e dove sarai, e dove andrai

senza di te mi sento un clandestino

dove vedrò la tua faccia

si tratta di un eterno, senza tempo agosto

eterna eterna agosto

si tratta di un eterno, senza tempo agosto

dove vedrò la tua faccia

si tratta di un eterno, senza tempo agosto

senza di te mi sento un clandestino

dove vedrò la tua faccia

si tratta di un eterno, senza tempo agosto

eterna eterna agosto

si tratta di un eterno, senza tempo agosto

dove vedrò la tua faccia

si tratta di un eterno, senza tempo agosto.

Agosto di Alvaro Soler: il video ufficiale