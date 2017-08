Alive di Daniel Adomako è un inno alla gioia, il miglior riscatto e salvataggio in musica che si sia mai potuto chiedere. Il cantante bresciano di Prevalle di origine ghanese, già concorrente di X Factor e vincitore di Italia’s Got Talent, ha dichiarato: “Nonostante i momenti bui sono ancora vivo, ancora qui! Bisogna sempre farsi forza, resistere e insistere perché si può sempre tornare a vivere”. Ecco testo, traduzione e video di Alive.

Alive di Daniel Adomako: il testo

Lungs filled with my tears

You got me out here drowning

Memories keep on playing

Again and again

You echo in my ears

Sometimes you got me hoping

Today you got me giving up again

I’m losing my strength

My pulse is slowly

Giving up on me

I’m reaching the edge

Are you gonna rescue me?

Eyes filled up with fear

My body’s not responding to

The danger I’m immersed in

Day to day

Your image disappears

With the light penetrating

The darkness that I’m living today

My heart is breathing fast

But it’s like I don’t feel a thing

Forever didn’t last

We were building castles on a string.

Alive di Daniel Adomako: la traduzione

Polmoni pieni di lacrime

Mi hai fatto uscire qui affogando

Le memorie continuano a suonare

Ancora e ancora

Tu, eco nelle mie orecchie

A volte mi hai fatto sperare

Oggi mi hai fatto rinunciare

Sto perdendo la mia forza

Il mio impulso è lentamente

Dare su di me

Sto raggiungendo il limite

Mi salverai?

Occhi pieni di paura

Il mio corpo non risponde

Il pericolo in cui sono immerso

Giorno per giorno

La tua immagine scompare

Con la luce penetra

L’oscurità che oggi vivo

Il mio cuore sta respirando velocemente

Ma è come se non sentissi niente

Per sempre non durò

Stavamo costruendo castelli su una corda.

Alive di Daniel Adomako: il video