Allora ciao di Shade: testo e video ufficiale

Allora ciao è il titolo del nuovo singolo del rapper e doppiatore torinese Shade, uscito il 10 gennaio 2020. Un pezzo dal carattere pop, intenzionato a far brillare la sua versatilità e scrittura. Ecco testo e video ufficiale.

Allora ciao di Shade: il testo

Stasera se ritorno da te

Ti stringo e mi si stringe il cuore

Io che tenevo un?posto?per te

[Strofa 1]Resto in?piedi e non guardoFisso il vuoto?e non parloPenso se era abitudine o se hai bisogno anche tu di meDirsi che va bene quando va tutto maleSe fosse uno sport sarei il campione mondialeUn secondo e riparto, sono un treno in ritardoE so che non è facile cancellare un’immagineCome per quei ricordi che non vuoi ricordare

E noi non ci prendiamo ma ci prendiamo male

Una come te, come me, come se

Potessi veramente darti quello che vuoi

Ti scriverei ma poi so che alla fine ti annoi

E tu muori di noia io muoio di noi

Di noi

[Ritornello1]Stasera se ritorno da teTi stringo e mi si stringe il cuoreIo che tenevo un posto per teMi lasci e non mi lasci stareSai che non mi va di andare viaE dirti ciao, allora ciao

Stasera se ritorno da te

Ti stringo e mi si stringe il cuore

Allora ciao di Shade: il video ufficiale

[Strofa 2]E giuro non ho pensatoA quello che c’è statoPensavo al nostro futuroCome se ne avessimo unoIn fondo il nostro per sempre è durato meno di nienteE magari a te va bene così (sì)Una come te, come me, come sePotessi almeno chiederti stasera che faiMa non ti scrivo tanto già so che dormiraiRitorna il karma ma tu non ritorni maiMai [Ritornello1]Stasera se ritorno da teTi stringo e mi si stringe il cuoreIo che tenevo un posto per teMi lasci e non mi lasci stareSai che non mi va di andare viaE dirti ciao, allora ciaoStasera se ritorno da teTi stringo e mi si stringe il cuore [Strofa 3]Fino a perdere senso, perdere tempo.