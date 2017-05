Amar pelos dois di Salvador Sobral: testo, traduzione e video

Amar pelos dois è la canzone vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2017. Il brano del cantante portoghese Salvador Sobral è stato composto da sua sorella Luisa Sobral. Ha permesso al Portogallo di vincere il titolo per la prima volta dal suo debutto nel 1964, ponendo fine al periodo più lungo senza vittorie di uno stato nell’intera storia dell’Eurovision (53 anni). Ecco il testo, la traduzione e il video ufficiale della canzone vincitrice dell’ESC 2017.

Amar pelos dois di Salvador Sobral: il testo

Se um dia alguém perguntar por mim

Diz que vivi para te amar

Antes de ti só existi

Cansado e sem nada p’ra dar

Meu bem, ouve as minhas preces

Peço que regresses, que me voltes a querer

Eu sei que não se ama sozinho

Talvez devagarinho possas voltar a aprender

Meu bem, ouve as minhas preces

Peço que regresses, que me voltes a querer

Eu sei que não se ama sozinho

Talvez devagarinho possas voltar a aprender

Se o teu coração não quiser ceder

Não sentir paixão, não quiser sofrer

Sem fazer planos do que virá depois

O meu coração pode amar pelos dois.

Amar pelos dois di Salvador Sobral: la traduzione

se un giorno qualcuno chiede di me

di che ho vissuto per amarti

prima di te, io esistevo soltanto

stando e con nulla da dare

mio tesoro, ascolta le mie preghiere

ti sto chiedendo di tornare, che mi vorresti ancora

io so che nessuno ama da solo

forse imparerai ancora lentamente

mio tesoro, ascolta le mie preghiere

ti sto chiedendo di tornare, che mi vorresti ancora

io so che nessuno ama da solo

forse imparerai ancora lentamente

se il tuo cuore non vuole arrendersi

non sente passione, non vuole soffrire

senza fare dei piani per quello che verrà

il mio cuore potrà amare per tutti e due.

Amar pelos dois di Salvador Sobral: il video